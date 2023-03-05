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Президент Намибии поставил на место посла Германии, напомнив ему о притеснении намибийцев в ФРГ

Марина Крижановская
14:30 05.03.2023
Президент Гейнгоб раскритиковал немецкие власти за оскорбительное отношение даже к намибийским дипломатам в ФРГ и за их интерес ростом числа граждан Китая в этой африканской стране, в то время как власти Намибии оказывают немцам уважение и почет.
Президент Намибии поставил на место посла Германии, напомнив ему о притеснении намибийцев в ФРГ
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress
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Посла Германии Герберта Бека в Намибии осадил президент страны пребывания за его озабоченность растущим количеством китайцев в Намибии.

Глава государства Хаге Гейнгоб выразил свой взгляд на отношение властей Германии к намибийцам в самой Германии. Гейнгоб раскритиковал их, отметив ущемление прав граждан Намибии, включая даже обладателей дипломатических паспортов.

«Господин посол, какие у вас проблемы с этим? Почему это стало вашей проблемой? Это более проблема европейцев, чем наша. Вы нас так жалеете. Вот я не видел ни разу, чтобы китайцы сюда пришли бы и начали морочить голову. А немцы делают так, тем временем. Вы говорите о китайцах - мы позволяем немцам приехать, выдаем им визы здесь, стелим красные ковровые дорожки. А наши люди подвергаются издевательствам в Германии. Даже обладатели дипломатических паспортов! В Германии! И вы приходите сюда, немцы приезжают сюда, как хотят. Так при чем тут китайцы? Говорите о немцах. Как вы обращаетесь с нами там. Китайцы не обращаются с нами подобным образом», - опубликован их разговор в Twitter.

В конце он добавил, что «мы в своей стране» и «не надо жалеть нас». Также Гейнгоб посетовал, «что каждый раз и о китайцах».

С 1890 года территория Намибии - практически все ее современное побережье - отошло властям Германии согласно англо-германскому договору. Страна стала одной из колоний Германской Юго-Западная Африки. В настоящее время немецкий язык является одним из важнейших языков Намибии - влиятельного нацменьшинства в стране - намибийских немцев.

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