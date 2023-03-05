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«У солдат были претензии»: историки оценили важность ленд-лиза для Великой Победы

Алексей Курильченко
17:52 05.03.2023
Общая доля поставок вооружения различалась, но все в Красной армии предъявляется претензии к качеству Западной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Историки и эксперты в рамках документального цикла «Время вперед» оценили важность ленд-лиза - поставок зарубежного вооружения Красной армии - для разгрома Третьего Рейха. На Западе принято считать, что победа досталась лишь благодаря действиям Великобритании и США, которые помогли Советскому Союзу. Но на сколько эти поставки были значимы на самом деле?

«Поставки стрелкового оружия составляют 0,1% (от всего количества оружия - Прим. ред.). По самолетам - от 12 до 15%. Танков примерно столько же. Поставки же автомобилей в два раза превышали наше производство», - рассказал доктор исторических наук, заведующий центром истории войн и геополитики института всеобщей истории РАН Михаил Мягков.

Однако поставки оружия начались лишь после самых кровопролитных сражений, которые Красной армии пришлось выигрывать, полагаясь лишь на свои силы.

«Пик ленд-лиза - 1944-45 годы. Да, это помогло, спасло жизни. Но это было не в период Сталинградской и Курской битв», - отметил старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии ГШ ВС РФ Алексей Исаев.

В октябре 1942 года Иосиф Сталин в интервью американскому корреспонденту Генри Кэссиди отметил, что  реальная помощь союзников Советскому союзу малоэффективна - по сравнению с той, что оказывает Красная армия, отвлекая на себя главные силы германских войск.

«У нас были претензии к качеству военной техники - она была достаточно архаичная. Дадут, например, 20 танков - а запчастей нет. Где достать английские части? Что касается истребителей - P-40 "Киттихоук" наши летчики называли "безмоторный самолет". За то, что у него двигатель постоянно отказывал», - рассказал главный редактор альманаха «Военная летопись» Илья Мощанский.

Смотрите фильмы документального цикла «Время вперед» на телеканале «Звезда», а также на нашем сайте. Цель проекта - ответить на самые неудобные вопросы о наиболее драматичном периоде истории СССР и разрушить мифы об этой эпохе, укоренившиеся в массовом сознании с 1954 года и получившие особое распространение в 1990-е и 2000-е годы.

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