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В СССР, согласно переписи 1926 года, проживало чуть более 31 миллиона человек. Но в одном из учебников тех лет - пособии «На великой стройке» - была допущена типографическая опечатка - вместо тройки была восьмерка. Эта опечатка позволила бывшему президенту Украины Виктору Ющенко «увеличить» число погибших от Голодомора украинцев с 650 тысяч до 39 миллионов.

«А чтобы у вас не оставалось вопросов, почему Голодомор является геноцидом, обратите внимание на данные статистики - перепись населения 1929 и 1979 годов. Численность украинской нации была 81 миллион, а стала 42 миллиона», - сказал Ющенко в интервью газете «Факты».

Голодомор - безусловная трагедия, унесшая жизни миллионов людей. Однако машина пропаганды Запада подала ее как план Сталина по уничтожению украинцев. Истоки этого мифа идут к американцу, который называл себя Томасом Уокером. После визита в Москву он написал статьи для американских газет о «страшном Голодоморе на Украине».

«Уокер не сам это придумал - его использовали. Использовал глава концерна "Херст" Уильям. Человек, настроенный антикоммунистически, был сторонником Адольфа Гитлера. Именно по заказу Германии Херст начал раскручивать маховик мифа о Голодоморе на Украине», - рассказал председатель Независимого исторического общества Ярослав Листов.

Пропагандистский трюк Херста вскрылся. Выяснилось, что опубликованные фото «жертв голодомора на Украине» сделаны в Австро-Венгрии и Поволжье в 1922 году. А Томас Уокер оказался не журналистом, а уголовником. Он бежал из тюрьмы и никогда не был на Украине.

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