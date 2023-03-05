Опубликованы кадры восстановления поврежденной в СВО техники ремонтниками ЗВО

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Ремонтные бригады Западного военного округа (ЗВО) продолжают восстанавливать поврежденную технику в зоне проведения спецоперации на Украине в круглосуточном режиме. В тыловых зонах идет восстановление поврежденной колесной и гусеничной боевой техники.

Военнослужащие осуществляют своевременную замену важнейших узлов машин - двигателей, коробок передач, автоматизированных систем, электроники, топливных агрегатов. Например, в одном из подразделений ремонтного батальона военнослужащие изготовили для танка Т-90 обвес, состоящий из прорезиненных матов и металлических листов по бортам. Эта доработка позволяет избежать повреждений основной динамической защиты многотонной машины.

В полевых условиях для ремонта и технического обслуживания ВВТ используются подвижные ремонтные мастерские и специальные подвижные средства технического обслуживания и ремонта. В целях поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий в первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов