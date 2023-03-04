Министр обороны Шойгу вручил госнаграды, ордена и медали отличившимся в ходе СВО российским военнослужащим

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне СВО.

В ходе инспекции глава Минобороны РФ обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки и наградил военнослужащих.

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!», - сказал Шойгу, обращаясь к военнослужащим.

Министр обороны отметил самоотверженность и героизм награждаемых и вручил госнаграды, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов