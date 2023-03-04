Армия Армия Армия

Министр обороны Шойгу вручил госнаграды, ордена и медали отличившимся в ходе СВО российским военнослужащим

09:02 04.03.2023
Глава МО РФ пожелал военнослужащим удачи и успехов.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
Читайте нас на:

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне СВО.

В ходе инспекции глава Минобороны РФ обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки и наградил военнослужащих.

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!», - сказал Шойгу, обращаясь к военнослужащим.

Министр обороны отметил самоотверженность и героизм награждаемых и вручил госнаграды, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:02 Армия
Видео
Министр обороны Шойгу вручил госнаграды, ордена и медали отличившимся в ходе СВО российским военнослужащим
03:05 В стране и мире
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло вблизи Сахалина
13:17 Армия
Видео
Военкор «Звезды» Игорь Лапик и Народный фронт открыли сбор средств на поддержку батальона мотострелковой бригады в зоне СВО
22:09 В стране и мире
Посол Антонов назвал США ответственными за теракт в Брянской области
17:46 В стране и мире
Спасшего двух девочек от украинских боевиков Федора наградили медалью «Доблесть и отвага»
Популярное
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
ТАСС: Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.