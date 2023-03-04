Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения группировки «Восток» в зоне СВО

Министр обороны РФ узнал о текущей обстановке и действиям войск из доклада командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова.

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Во время инспекции передового пункта управления одного из объединений группировки войск «Восток» министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки.

В их числе - условия для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений. На командном пункте Шойгу также заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск.

Министр обороны в том числе поблагодарил военнослужащих, выполняющих поставленные перед ними задачи в зоне СВО за их самоотверженность и героизм. Шойгу вручил госнаграды, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов