Боец UFC Монсон рассказал, как подарок из России помог его маме в последние дни жизни

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Американский боец смешанных единоборств с российским гражданством, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон рассказал в интервью Вячеславу Фетисову, как икона, подаренная в России, помогла его болеющей матери.

Несколько лет назад спортсмен участвовал в соревнованиях в Пензе. Во время одного из интервью ему предложили остаться в России, но Джефф отказался - он хотел вернуться в США и ухаживать за мамой, болеющей раком. В свободное время боец просто прогуливался по городу и любовался им.

«Ко мне подошел старик. Он сказал - "я видел твое интервью, ты говорил про свою мать. Ты не поймешь меня, но Россия твою маму любит. Я мастер и сделал вот эту икону". Он дал мне икону, там была Дева Мария, Иисус младенец. Очень красивая икона. Он сказал - "это мой подарок тебе, подарок твоей маме. Привези его из России. Из России с любовью"», - рассказал Монсон в эфире программы «Фетисов».

Спортсмен вернулся домой в Штаты и подарил маме икону, растрогав женщину до слез. В тот момент мать спортсмена очень сильно болела, с трудом говорила, не могла ходить - ей оставалось жить несколько дней.

«У нее была икона. Две недели она была с ней. В какой-то момент мама мне позвонила - она три месяца этого не делала. Не могла использовать телефон, не могла запомнить цифры. Но она позвонила и сказала - "Джефф, приезжай ко мне домой". Я приехал и она ходила, у нее было нормальное сознание. Не знаю, из-за иконы это или нет. Но после того, как я привез ее, случилось реальное чудо», - рассказал спортсмен.

Полное интервью с Джеффом Монсоном смотрите на сайте телеканала «Звезда». Вы узнаете, почему он захотел связать свою жизнь с Россией и как решил отправиться на Донбасс, чтобы снять документальный фильм.