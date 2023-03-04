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Под контролем МО РФ: как Шойгу встретился с военнослужащими группировки «Восток» в зоне СВО

Игнат Далакян
Наталья Жадько
18:49 04.03.2023
Получившие награды из рук министра обороны военнослужащие также рассказали о совершенных подвигах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Работа министра обороны не прекращается ни на минуту. Уже в воздухе Сергей Шойгу просматривает секретные документы. В это время борт главы оборонного ведомства направляется на передовую в сопровождении боевых вертолетов. Это Южно-Донецкое направление. На земле встречает командующий объединенной группировки войск «Восток» Рустам Мурадов. Следом - доклад в командном пункте. Министр встретился и с теми, кто сейчас находится на боевом посту. Отличившимся вручил государственные награды.

«Награды заслуженные, заработанные, вы этого достойны. Впереди еще много дел. Очень надеюсь, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и конечно живыми домой», - сказал министр обороны РФ.

Проявившим себя на поле боя министр вручил ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». Военнослужащие рассказали о своем подвиге.

«Осуществил эвакуацию двух раненых, после этого продолжил работу по прикрытию своего подразделения. Работа интенсивная, постоянное наблюдение визуальное, постоянное радиоэлектронное», - рассказал награжденный военнослужащий.

Медали получили не только защитники отечества, но и защитницы. Военные медики круглосуточно оказывают помощь нашим раненым бойцам. Операции проводят прямо на передовой.

«Это было очень волнительно и неожиданно получить награду из рук министра обороны. Находясь в зоне СВО, это уже моя вторая командировка, мною лично было выполнено более трех тысяч перевязок. Работа была очень сложная, работали почти 24 часа в сутки. На отдых было очень мало времени, но мы справились с этой задачей и готовы дальше выполнять свою работу», - рассказала военный медик.

Ситуация на линии боевого соприкосновения под постоянным контролем оборонного ведомства. В ходе доклада на передовом пункте управления командующий группировки отчитался министру, как обеспечиваются военнослужащие. Питание, теплая одежда, снаряжение и какие условия в местах размещения. Также затронули работу тыловых и медицинских подразделений - этим вопросам, как всегда, уделяют особое внимание.

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