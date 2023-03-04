В стране и мире Мария Захарова высмеяла ошибку пресс-секретаря Белого дома о вызовах от «Российской народной республики» Ирина Елагина Официальный представитель российского МИДа сравнила заявление Карин Жан-Пьер со сценарием фантастического фильма ужасов. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова с иронией отреагировал на ошибку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и сравнила происходящее со сценарием фантастического фильма ужасов. «Зомби-апокалипсис», - написала Захарова в своем Telegram-канале, поделившись с подписчиками видео, на котором Жан-Пьер ошиблась в названии России. Речь идет о комментарии Карин Жан-Пьер к встрече президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своем выступлении Жан-Пьер анонсировала предстоящее обсуждение различных вызовов международной безопасности, в том числе «совместной работы по реагированию на вызовы, созданные Российской народной республикой». Экспертное мнение и аналитика