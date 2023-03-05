Россия представила свой ответ HIMARS на основе «Торнадо-С»

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На полях выставки IDEX-2023 в Абу-Даби российская делегация представила отечественный аналог HIMARS. Блок управления, совместимый с РСЗО «Торнадо-С», способен значительно увеличить точность стрельбы.

«Это называется "блок системы управления высокоточного реактивного снаряда", который применяется в составе комплекса "Торнадо-С". В данный блок включены как автономная инерциальная система наведения, так и система наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS. В комплексе они позволяют существенно увеличить точность применения данного вида вооружения», - рассказал директор по внешнеэкономической деятельности НПО «Сплав» Максим Каспаров.

Для небольших стран такие РСЗО как «Торнадо-С» являются стратегическим оружием, как для России - ядерный арсенал. Решение о закупке таких комплексов принимается на самом высоком уровне.

«Продавая такие системы, мы укрепляем свою позицию на мировом рынке вооружений и всегда имеем в виду, что у нас в кармане есть более продвинутые и эффективные системы», - рассказал Каспаров.

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