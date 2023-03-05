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Конструктор Уржумцев рассказал о создании в РФ снайперских компьютерных систем

Алексей Курильченко
11:30 05.03.2023
Винтовка с системой управления огнем, помимо оптического прицела, оснащена лазерным дальномером, баллистическим калькулятором и встроенной метеостанцией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Последнее время в области производства снайперского стрелкового оружия наблюдается тренд к автоматизации. Винтовку оснащают системами, которые берут на себя расчеты, которые обычно выполняет сам снайпер. Подобные решения мировые компании представили на оружейной выставке IDEX-2023.

«Одним из основных трендов в системах развития боевого стрелкового вооружения, которая наблюдается в течение последних трех-четырех лет - это повышение эффективности за счет внедрения систем управления огнем», - рассказал главный конструктор стрелкового направления концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Мы привыкли, что управление огнем применяется в ракетной технике и артиллерии. Но можно внести коррективы и в неуправляемый полет пули, выстроив специальную систему управления.

«Она позволяет выполнять достаточно большой спектр задач, которые в текущей парадигме выполняет человек. Например - обнаружение цели, захват цели в прицел, введение поправок в зависимости от метеоданных, дальности стрельбы», - рассказал Уржумцев.

Винтовка с системой управления огнем, помимо оптического прицела, оснащена лазерным дальномером, баллистическим калькулятором и встроенной метеостанцией. Система не позволит произвести выстрел до тех пор, пока марка прицела не будет совмещена с целью. Винтовку можно подключить к смартфону, чтобы передавать все, что видит стрелок. Подобную систему разрабатывают в Израиле, но там на точность выстрела работает еще и дрон. В России тоже работают над такой системой.

«У нас открыта отдельная программа по системе управления огнем стрелкового вооружения. Мы работаем в этом направлении. Я прогнозирую, что в ближайшее время мы выведем на рынок подобные системы», - рассказал Сергей Уржумцев.

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