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На IDEX-2023 показали самый перспективный боеприпас России

Алексей Курильченко
10:03 05.03.2023
Новый 30-мм снаряд оборудован электронным взрывателем, который позволяет настроить время подрыва.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российская делегация на оружейной выставке IDEX-2023 показала посетителям огромную коллекцию боеприпасов. Но какой боеприпас из множества считается разработчиками самым перспективным? Об этом рассказал начальник службы внешнеэкономической деятельности НПО «Прибор» Геннадий Кучин.

«Это - ноу-хау. Снаряд подрывается там, где надо человеку. Сзади есть электронный взрыватель - с помощью лазера туда вводится время подрыва», - рассказал Кучин.

Время подрыва отсчитывается после выхода снаряда из ствола - как только это время наступает, противника накрывают осколки. Например, таким образом можно точно поразить противника, засевшего в окопе.

«В калибре 30 миллиметров такие снаряды кроме России не делает никто», - добавил Геннадий Кучин.

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