Журналист, открывший миру «Доктора Живаго», скончался в Италии в возрасте 100 лет

В Советском Союзе роман Пастернака публиковать не хотели и подвергали цензуре, но итальянский журналист заинтересовался его произведением и получил разрешение напечатать в Италии.

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В итальянском Сан-Мартино-аль-Чимино в возрасте 100 лет скончался журналист Серджио Д’Анджело. Он известен тем, что смог вывезти из СССР рукопись книги советского писателя Бориса пастернака и представить ее миру. Речь идет о романе «Доктор Живаго».

В прессе Италии сообщили, что он умер в своем доме и «религиозных церемоний не будет» со ссылкой на его дочь Франческу.

«"Это Доктор Живаго", - сказал Пастернак Серджио Д'Анджело. Потом, вручая ему напечатанную на машинке книгу, он добавил: "С этого момента вы все приглашены на мою съемку". Это было 20 мая 1956 года: в этот день зажглась искра, вспыхнувшая в международной литературе. Книга была подвергнута цензуре в Советском Союзе, поскольку она противоречила диктату режима», - опубликовали в издании l`Adige.

Там же указано, что у Серджио Д’Анджело с Борисом Пастернаком зародилась настоящая дружба, «благодаря которой писатель решил доверить ему рукопись, порекомендовав сделать ее известной миру». В начале 1956 года журналист приехал в Москву, чтобы работать на радио.

Д’Анджело получил просьбу от деятеля Компартии Италии Джанджакомо Фельтринелли: найти в Советском Союзе интересные публикации для читателя Запада. В итоге писатель узнал о Пастернаке, к которому приехал в Переделкино и попросил у него разрешения на издание романа в Италии.

Впоследствии в 1957 году роман был издан на итальянском языке, а в 1958 году Пастернак получил за «Доктора Живаго» Нобелевскую премию.