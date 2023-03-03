Al-Ain: Запад обеспокоен тем, как России удалось обойти санкции

Обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат отметил устойчивость российской экономики на фоне санкций и недоумение Запада, не сумевшего достичь поставленных санкциями целей.

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Обозреватель арабского агентства Al-Ain Мухаммед Ферхат изучил, как санкции повлияли на российскую экономику и удалось ли Западу с помощью блокады помешать развитию России.

«В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции», - пишет обозреватель.

При этом по прогнозам МВФ России грозило падение ВВП на 18,5 %.

«Фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5%», — отметил эксперт.

Журналист подчеркнул, что Москва демонстрирует «довольно сильную устойчивость», что вызывает недовольство на Западе, не ожидавшего, что несмотря на санкции российская экономика далека от «краха», и эксперты обещают даже ее рост в 2023 году.

Напомним, что Кремль не однократно заявлял о тщетности попыток Запада подорвать финансовую стабильность России. Как в поговорке не рой чужому яму, сам в нее попадешь, Европа сама оказалась в объятиях энергетического кризиса и не пока не нашла выхода из санкционного тупика.