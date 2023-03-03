В ДТП на юге Москвы погибли три человека, еще один пострадал

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Крупное ДТП произошло ночью в пятницу на юге Москвы. По предварительной информации, на Варшавском шоссе в районе метро «Нагатинская» водитель не справился с управлением и врезался столб.

В машине находились четыре человека. Удар был такой силы, что автомобиль опрокинулся, и на месте аварии сразу погибли трое, еще один человек получил травмы различной степени тяжести.

«На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал», - подтвердили ТАСС сведения о ДТП в пресс-службе столичного Главка.

По данным департамента транспорта столицы, авария усложнила движение транспорта в районе станции метро «Нагатинская». Оперативные службы для ликвидации последствий ДТП закрыли три из пяти полос по направлению в центр города. В мэрии рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты движения.