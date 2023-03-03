В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДТП на юге Москвы погибли три человека, еще один пострадал

Ирина Елагина
04:29 03.03.2023
Из-за аварии на юге Москвы затруднено движение в направлении центра.
В ДТП на юге Москвы погибли три человека, еще один пострадал
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Крупное ДТП произошло ночью в пятницу на юге Москвы. По предварительной информации, на Варшавском шоссе в районе метро «Нагатинская» водитель не справился с управлением и врезался столб.

В машине находились четыре человека. Удар был такой силы, что автомобиль опрокинулся, и на месте аварии сразу погибли трое, еще один человек получил травмы различной степени тяжести.

«На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал», - подтвердили ТАСС сведения о ДТП в пресс-службе столичного Главка.

По данным департамента транспорта столицы, авария усложнила движение транспорта в районе станции метро «Нагатинская». Оперативные службы для ликвидации последствий ДТП закрыли три из пяти полос по направлению в центр города. В мэрии рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты движения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:24 Армия
Видео
Разрушенные от украинских обстрелов улицы Новой Каховки показали на видео
00:58 Армия
В МО РФ рассказали, как партизанский отряд «Ураган» застал врасплох немцев во времена битвы за Ржев
22:35 В стране и мире
В МИД РФ заявили о саботаже зерновой сделки со стороны Запада
19:24 В стране и мире
В ФСБ РФ сообщили о пресечении вылазки украинских боевиков в Брянской области
18:48 В стране и мире
Операция у раненного в Брянской области мальчика прошла успешно
Популярное
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.