Посол России сообщил о подготовке запуска платежной системы «Мир» на Кубе

Посол в Гаване Андрей Гуськов рассказал о перспективах использования карт «Мир» на Кубе.

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Куба готовится к запуску российской национальной платежной системы «Мир». О том, как идет процесс интеграции карт «Мир» на Кубе посол в Гаване Андрей Гуськов рассказал в интервью РИА Новости.

«По информации кубинской стороны, работа над запуском платежной системы "Мир" близка к завершению», - отметил дипломат.

В российской дипмиссии считают, что использование карт «Мир» скажется на развитии двусторонних отношений и окажет позитивное влияние «на увеличении потока российских туристов на остров».

Напомним ,что карты «Мир» попали под антироссийские санкции и принимаются к оплате только в ряде дружественных России стран, в том числе в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.