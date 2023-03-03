Посол России в Лондоне назвал условие возврата в ДСНВ

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу «Аль-Джазира» прокомментировал приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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Возобновление участия России в ДСНВ возможно при условии отказа США о соперничества в военной сфере. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

«Это возможно, если США изменят свою цель одержать стратегическую победу над Россией», - приводит РИА Новости заявление российского дипломата.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, и уведомила об этом США в официальной ноте от 28 февраля.