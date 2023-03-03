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Пейзаж Кандинского продали на аукционе Sotheby's за рекордные $44 млн

Ирина Елагина
02:47 03.03.2023
Картина «Церковь в Мурнау II» стала самой дорогой из работ русского художника-авангардиста Василия Кандинского.
Пейзаж Кандинского продали на аукционе Sotheby's за рекордные $44 млн
© Фото: Некрасов РИА Новости
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Картина русского художника-авангардиста Василия Кандинского «Мурнау с Кирхе II» ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов стерлингов (44 миллиона долларов).

Это новый рекорд для работ Кандинского. Прошлый был установлен в 2017 году, когда «Картина с белыми линиями» была продана за 33 млн фунтов стерлингов (39,4 млн долларов).

О высоком спросе на искусство Кандинского сообщила по итогам торгов пресс-служба аукционного дома.


Пейзаж «Церковь в Мурнау II» был написан в 1910 году в Германии, в период, когда фигуративная живопись в творчестве Кандинского уступает место абстракции. Картина еще имеет предметное название, отсылая к местечку Мурнау близ Мюнхена, где жил художник. Но сути это уже пространство свободного художественного языка цвета и формы, настоящий прорыв в в абстрактное искусство, которое оценил неизвестный покупатель.

«Этот прорыв очевиден в "Церкви в Мурнау II", показывает период постоянных экспериментов, в ходе которого художник переключается между фигурацией и абстракцией», - отметили эксперты Sotheby's.

Появление картины на аукционе было связано с многолетним судебным процессом между наследниками первоначальных владельцев картины и музеем в Германии. Картина принадлежала супругам Штерн, известным коллекционерам, которые погибли в концлагере при фашизме. Потомкам Штерн удалось через суд добиться реституции пейзажа Кандинского и выставить его на торги.

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