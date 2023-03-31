Российские военнослужащие эвакуировали «раненого» летчика на учениях ТОФ на Камчатке
На Камчатке прошло специальное учение экипажей вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) по эвакуации условно раненого летчика после вынужденной посадки воздушного судна с отражением нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.
По замыслу учения летчик одного из самолетов при патрулировании прибрежной акватории был вынужден совершить условно аварийную посадку. Одновременно системы разведки обнаружили неопознанный снегоход, двигающийся в сторону пострадавшего. На сигнал о спасении немедленно выдвинулись экипажи вертолетов Ка-27ПС и Ка-29 отдельного смешанного авиаполка ТОФ.
Вертолет Ка-27ПС с поисково-спасательной группой и группой прикрытия на борту в ходе обследования района обнаружил «раненого» летчика, совершил посадку и высадил обе группы для оказания помощи и занятия обороны. С воздуха место посадки прикрывал экипаж вертолета Ка-29.
Во время эвакуации из лесопосадки группа условных террористов на снегоходе предприняла попытку нападения. В результате скоротечного боя нападение было отражено, «диверсанты» уничтожены. После якобы пострадавшего летчика доставили на борт Ка-27ПС, и далее вся группа вылетела на аэродром базирования. Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.