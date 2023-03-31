Российские военнослужащие эвакуировали «раненого» летчика на учениях ТОФ на Камчатке

По замыслу учения летчик одного из самолетов при патрулировании прибрежной акватории был вынужден совершить условно аварийную посадку.

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На Камчатке прошло специальное учение экипажей вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) по эвакуации условно раненого летчика после вынужденной посадки воздушного судна с отражением нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

По замыслу учения летчик одного из самолетов при патрулировании прибрежной акватории был вынужден совершить условно аварийную посадку. Одновременно системы разведки обнаружили неопознанный снегоход, двигающийся в сторону пострадавшего. На сигнал о спасении немедленно выдвинулись экипажи вертолетов Ка-27ПС и Ка-29 отдельного смешанного авиаполка ТОФ.

Вертолет Ка-27ПС с поисково-спасательной группой и группой прикрытия на борту в ходе обследования района обнаружил «раненого» летчика, совершил посадку и высадил обе группы для оказания помощи и занятия обороны. С воздуха место посадки прикрывал экипаж вертолета Ка-29.

Во время эвакуации из лесопосадки группа условных террористов на снегоходе предприняла попытку нападения. В результате скоротечного боя нападение было отражено, «диверсанты» уничтожены. После якобы пострадавшего летчика доставили на борт Ка-27ПС, и далее вся группа вылетела на аэродром базирования. Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.