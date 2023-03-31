Новый водовод между Ростовской областью и Донбассом начал забор воды

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Водовод, который соединяет Ростовскую область и Донбасс, начал забор воды из реки Дон. В начальной точке гидротехнического сооружения заработала первая плавучая насосная станция. Предварительно в районе реки Рукав Каланча были проведены дноуглубительные работы. Затем последует трудоемкий процесс заполнения водой системы водовода.

«Сегодня запущена первая из насосных станций. Забилось сердце водовода Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс. Это две нити по 200 км каждая, а также семь насосных станций. Впереди - поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, комплексная настройка всего оборудования и его тестирование в рабочем режиме», - сказал руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны РФ Алексей Леонов.

Напомним, водовод пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец - Донбасс. Мощность сооружения достигнет 300 тысяч кубических метров воды в сутки. В круглосуточных работах принимают участие более 3,5 тысяч человек и 1,3 тысяч единиц техники.