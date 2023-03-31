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Пожарные потушили более 40 палов сухой травы в Хабаровском крае

Ирина Елагина
08:44 31.03.2023
Из-за массовых случаев пала сухой травы в Хабаровском крае объявили особый противопожарный режим.
Пожарные потушили более 40 палов сухой травы в Хабаровском крае
© Фото: МЧС РФ
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Пожарные подразделения Хабаровского края столкнулись массовыми палами сухой травы на территории региона. Как только сошел снег местные жители начали сжигать траву, и несколько дней конца марта сотрудники МЧС более 40 раз привлекались на тушение пала.

«С начала недели в Хабаровском крае уже зафиксирован 41 пал сухой растительности. В основном они возникали вблизи населенных пунктов или в черте поселений», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Из-за высоко риска палов и связанных с ними лесных пожаров в краевом управлении МЧС приняли решение о временные пожарные посты, максимально приближенных к потенциально опасным и удаленным участкам. В частности, такие посты с оснащенными экипажами службы пожаротушения установлены на островах Кабельный и Большой Уссурийский и в селе Георгиевка района имени Лазо до стабилизации пожароопасной обстановки.

В региональном МЧС уточнили, что с 30 марта в 13 муниципальных образованиях Хабаровского края объявлен пожароопасный сезон, на территориях Хабаровска и районов Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского введен особый противопожарный режим.

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