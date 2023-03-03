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Военно-исторический музей Дрездена купил фальшивые документы на почти 15 тысяч евро

Марианна Голдобенкова
16:48 03.03.2023
Документы приобрели в 2015 и 2016 годах, и власти до сих пор не знают, сколько именно документов было на самом деле подделано.
Военно-исторический музей Дрездена купил фальшивые документы на почти 15 тысяч евро
© Фото: Matthias Schumann, imago, Globallookpress
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Музей военной истории в Дрездене потратил 14,9 тысячи евро на покупку поддельных документов.

В военно-историческом музее Дрездена находится более 24 поддельных документов. В их число входит письмо графа Клауса фон Штауффенберга, который причастен к покушению на Адольфа Гитлера. Об этом говорится в статье издания Bild.

В четверг в ходе проверки 51-летнего мужчины, подозреваемого в изготовлении подделок, было «изъято множество вещественных доказательств: шесть пишущих машинок, старые чернила, штемпельная краска и старая бумага», сообщает прокурор Дрездена.

По информации Bild, документы были куплены музеем в 2015 и 2016 годах. Власти до сих пор не знают, сколько именно документов было на самом деле подделано.

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