В стране и мире На «Госуслугах» отключили функцию удаления учетной записи Игнат Далакян В министерстве отметили, что теперь удалить аккаунт на «Госуслугах» возможно только при посещении МФЦ. © Фото: Александр Кряжев РИА Новости Читайте нас на: Минцифры России сообщило, что отключение возможности удаления учетной записи на портале «Госуслуг» связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей. «Теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ», - говорится в сообщении министерства. В ведомстве добавили, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от военной службы. Кроме того, Минцифры напомнило, что на портале существует функция отключения уведомлений от государственных органов в личном аккаунте. Отключить их можно в разделе «Уведомления» в своей учетной записи. Экспертное мнение и аналитика