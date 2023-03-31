Суд отправил под арест замгубернатора Ненецкого автономного округа по делу о взятке
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.
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Суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа, подозреваемого в получении взятки в размере 2 миллиона рублей, в виде содержания под стражей. Об сообщили в региональном Следственном управлении СК России.
Согласно сообщению ведомства, замгубернатор Ненецкого округа подозревается в преступлении, предусмотренного статьей о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В СУ СКР добавили, что в отношении подчиненного подозреваемому сотрудника, который выступал в качестве посредника в получении денежных средств, следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.