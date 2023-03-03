Минторг США внес в черный список 37 компаний из России, Китая и других стран

В Вашингтоне считают, что 37 компаний их различных стран мира угрожают национальной безопасности США.

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Министерство торговли США заблокировало 37 компаний из России, Белоруссии, Китая и других стран. О новых санкциях сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

Под ограничения попали 28 компаний из Китая, четыре из Пакистана, три из Мьянмы и еще три России, Белоруссии и Тайваня.

Основанием для включения предприятий в черный список послужили опасения, что они угрожают национальной безопасности США.

«В перечень вошли юридические лица, в отношении которых есть разумные основания полагать,… что они вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США», - указали в ведомстве США.

В России новые санкции коснулись DMT Electronics. Судя по информации на сайте компании, она занимается поставками электронных компонентов, осциллографов, частотомеров и другой контрольно-измерительной техники, а также работает в сфере услуг по проектированию АСУТП с 1996 года.