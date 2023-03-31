В Минтрансе Ростовской области сообщили, когда полностью восстановят движение на М-4 «Дон»

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Движение на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области может быть восстановлено уже через 8-10 часов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Ситуация на трассе М-4 в Ростовской области продолжает улучшаться. По актуальным прогнозам, время на восстановление движения по М-4 в полном объеме составит не порядка суток, как предполагалось ранее, а около 8-10 часов», - следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что ликвидировать последствия снегопада на участке с 907-го по 983-й км трассы М-4 «Дон» помогают 62 единицы спецтехники. Благодаря принятым усилиям пробка сократилась уже в два раза.

Ранее на трассе М-4 «Дон» из-за сильнейшего снегопада в заторе застряли более тысячи машин. Сегодня движение начали восстанавливать. На нескольких участках трассы установлены пункты временного размещения, где есть горячие чай и еда, розетки, чтобы зарядить устройства, и тепло, чтобы согреться. Кадры из ПВР показала корреспондент «Звезды».