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Фомин наградил призеров Всеармейского этапа Международной олимпиады по иностранному языку

16:43 31.03.2023
Всеармейский этап олимпиады проходил в период с 26 по 31 марта 2023 года.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны РФ Александр Фомин наградил призеров Всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов по иностранному языку. Награждение состоялось в Военном университете имени князя Александра Невского Министерства обороны.

На торжественной церемонии присутствовали начальник Военного университета Игорь Мишуткин, начальник Управления военного образования – замначальника Главного управления кадров Минобороны Игорь Муравлянников, секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ Юрий Дашкин.

«Знание иностранных языков – это неотъемлемая часть профессиональной компетенции людей всех сфер, а военнослужащего тем более. И олимпиада дает хороший шанс проявить себя», - сказал Фомин.

Он указал и на особую востребованность офицеров, владеющих иностранным языком. За звание лучших соревновались команды, представляющие как военные учебные заведения, так и гражданские. В общей сложности в соревнованиях участвовали 48 команд, это более 140 человек.

По итогам абсолютного личного первенства команд с общей подготовкой первое место завоевал курсант Илья Воробьев, второе - Денис Бобров, а третье досталось Егору Жалкину. В абсолютном командном первенстве команд с профильной подготовкой первой стала женская команда Московского государственного лингвистического университета, второй - мужская команда Московского государственного лингвистического университета. Третье место получил Нижегородский государственный университет.

По итогам абсолютного командного первенства команд с общей подготовкой лучший результат у Военной академии материально-технического обеспечения. Команда Военной академии войсковой ПВО и Казанского танкового училища заняли второе и третье места соответственно. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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