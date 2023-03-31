В стране и мире Путин обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики России Ирина Елагина Особенности внешнеполитического курса России в новых международных условиях обсудят 31 марта на заседании Совбеза под председательством Владимира Путина. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Новую концепцию внешней политики рассмотрят сегодня члены Совбеза на заседании под председательством президента РФ Владимира Путина. С докладом о ключевых моментах внешнеполитического курса выступит глава МИД РФ Сергей Лавров. Информацией о повестке поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил важность предстоящего совещания, так как «на повестке дня доклад министра иностранных дел Лаврова о новой концепции внешней политики РФ». Начать встречу планируется после 14.00. «Посмотрим, что будет в открытом режиме, но как минимум слова президента в данном случае мы с вами услышим», - уточнил Песков. Ранее сообщалось о разработке новой концепции внешней политики России, где будут расставлены акценты о многополярности мира, отношениях со странами Запада и другие важные ориентиры внешнеполитического курса страны. Экспертное мнение и аналитика