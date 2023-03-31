Путин обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики России
Новую концепцию внешней политики рассмотрят сегодня члены Совбеза на заседании под председательством президента РФ Владимира Путина. С докладом о ключевых моментах внешнеполитического курса выступит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Информацией о повестке поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил важность предстоящего совещания, так как «на повестке дня доклад министра иностранных дел Лаврова о новой концепции внешней политики РФ».
Начать встречу планируется после 14.00.
«Посмотрим, что будет в открытом режиме, но как минимум слова президента в данном случае мы с вами услышим», - уточнил Песков.
Ранее сообщалось о разработке новой концепции внешней политики России, где будут расставлены акценты о многополярности мира, отношениях со странами Запада и другие важные ориентиры внешнеполитического курса страны.