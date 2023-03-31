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Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео

Алексей Курильченко
12:30 31.03.2023
Спортсмен выжил, но получил множественные переломы.
© Видео: Twitter, LigRadyo © Фото: Twitter, LigRadyo
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Спортсмен футбольного клуба «Ауд-Хеверле Левен» Софьян Кьюин во время езды на автомобиле в Бельгии врезался в кольцевую развязку. После этого машина взлетела в воздух и попала в здание спортзала. Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения.

Футболист остался жив, но с множественными переломами он был доставлен в больницу. Свидетели ДТП утверждают, что автомобиль Кьюина мог двигаться со скоростью около 200 км/ч. О причинах аварии и других пострадавших не сообщается.

В 2019 году нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. Футболист ехал на своем внедорожнике. В результате ДТП было серьезно повреждено переднее колесо машины спортсмена, сам Агуэро не пострадал.

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