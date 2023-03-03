Минобороны России показало патрулирование перехватчиками МиГ-31 в зоне спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео полетов истребителей МиГ-31 в зоне специальной военной операции (СВО).

Камеры сняли, как самолет движется по взлетно-посадочной полосе, отрывается от земли и набирает высоту. Также показана работа летчика в кабине и панорамный вид за бортом. Затем МиГ-31 идет на посадку, завершая полет уже на взлетно-посадочной полосе.

В описании к видео сказано, что наши летчики выполняют боевые вылеты, прикрывая войска и объекты от нападения с воздуха, а также ведут патрулирование в заданном районе. При обнаружении целей экипажи выпускают ракеты и уничтожают неприятеля.

МиГ-31 способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов