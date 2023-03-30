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В трех регионах Сибири 3000 военнослужащих приступили к учениям РВСН с комплексами «Ярс»

Надежда Котормус
08:35 30.03.2023
Один из важных групповых нормативов учений - свертывание маскировочного комплекта, на что экипажу отведено 26 минут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проводят большие командно-штабные учения с Новосибирским соединением. Комплексную проверку проходит Омское ракетное объединение. В тренировочных мероприятиях задействованы 3000 военнослужащих, 300 единиц техники и сразу три региона.

Сразу несколько беспилотников скрупулезно изучают воздушное пространство. По легенде учений, на колонну РВСН готовится нападение. Воздушный патруль выдает точные координаты расположения условного противника. Вертолетчики помогают ракетчикам с воздуха. Для того, чтобы предотвратить нападение диверсионной разведывательной группы (ДРГ) на колонну, с борта Ми-8 десантируется штурмовая группа.

Одно из лучших средств в борьбе с (ДРГ) - специализированный автомобиль «Тайфун-М» на базе БТР-82, разработанный специально для РВСН и оснащенный уникальным комплексом разведывательного оборудования. Автомобиль позволяет обнаружить противника как на ближних подступах на расстоянии до восьми километров благодаря радиотехническим средствам обнаружения, так и на дальних подступах до 25 километров благодаря входящему в состав беспилотнику.

Подготовка к масштабной проверке длилась полгода. Десятки задач и нормативов за эту неделю призваны доказать, что ядерный щит - в надежных руках. Один из важных групповых нормативов учений - свертывание маскировочного комплекта, на это экипажу отведено 26 минут, нужно успеть свернуть огромные полотна массети, демонтировать колья и собрать стойки.

Годы совместной работы позволяют оптимизировать процессы так, что военнослужащие понимают друг друга без слов.

«С ребятами уже много лет в одной группе служим, понимаем, не знаю, это трудно передать! С полуслова, с одного взгляда, я только посмотрю, он уже понимает, что надо делать, не знаю, это не объяснить», - поделился один из бойцов.

Меньше часа потребовалось на то, чтобы «Ярс», один из самых грозных ракетных комплексов в мире, был готов к смене позиций. Большая проверка продлится еще несколько дней. За это время дивизия должна не только показать свою боеготовность, но и извлечь максимум опыта из масштабного взаимодействия.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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