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Капитан-лейтенант Аверьянов заманил националистов в «мешок», что нанесло им существенный урон

00:01 31.03.2023
Капитан-лейтенант Аверьянов увел российских военнослужащих к основным силам бригады, что позволило заманить численно превосходящего противника в «мешок». Ефрейтор Малый помог уничтожить большое количество живой силы украинских националистов, два склада с боеприпасами и нанести им и другой урон.
Капитан-лейтенант Аверьянов заманил националистов в «мешок», что нанесло им существенный урон
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Командир роты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота капитан-лейтенант Антон Аверьянов

Капитан-лейтенант Антон Аверьянов командовал ротой морпехов ТОФ, освобождая от украинских боевиков один из населенных пунктов. При продвижении по маршруту, Антон обнаружил врага. После оценки обстановки, капитан-лейтенант решил вступить в бой с численно превосходящим противником.

Используя данное преимущество, украинские националисты попытались окружить российское подразделение и блокировать его. Капитан-лейтенант Аверьянов с учетом сложившейся обстановки и многократно больших сил противника, принял решение отвести личный состав к району сосредоточения основных сил бригады, таким образом заманивая врага в «мешок».

При отводе подчиненных капитан-лейтенант Антон Аверьянов прикрывал отходящее подразделение. Заманив врага в «мешок», военнослужащие ВС РФ перешли в контрнаступление и нанесли существенный урон украинским националистам.

© Минобороны России

Наводчик ефрейтор Александр Малый

Ефрейтор Александр Малый выполнял задачу по артиллерийской поддержке наших войск. На одном из тактических направлений ВС РФ вели бои с украинскими националистами.

Боевики предпринимали неоднократные попытки контратаковать российские подразделения. Но благодаря точному наведению орудия и умелым действиям ефрейтора Малого удалось уничтожить два склада с боеприпасами, четыре минометных расчета, 10 единиц автомобильной техники и большое количество живой силы украинских националистов.

В результате удалось нанести существенное поражение живой силе и технике врага, которому пришлось оставить занимаемые позиции. За мужество и отвагу ефрейтор Александр Малый награжден медалью Жукова.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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