Капитан-лейтенант Аверьянов заманил националистов в «мешок», что нанесло им существенный урон

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Командир роты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота капитан-лейтенант Антон Аверьянов

Капитан-лейтенант Антон Аверьянов командовал ротой морпехов ТОФ, освобождая от украинских боевиков один из населенных пунктов. При продвижении по маршруту, Антон обнаружил врага. После оценки обстановки, капитан-лейтенант решил вступить в бой с численно превосходящим противником.

Используя данное преимущество, украинские националисты попытались окружить российское подразделение и блокировать его. Капитан-лейтенант Аверьянов с учетом сложившейся обстановки и многократно больших сил противника, принял решение отвести личный состав к району сосредоточения основных сил бригады, таким образом заманивая врага в «мешок».

При отводе подчиненных капитан-лейтенант Антон Аверьянов прикрывал отходящее подразделение. Заманив врага в «мешок», военнослужащие ВС РФ перешли в контрнаступление и нанесли существенный урон украинским националистам.