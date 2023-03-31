Капитан-лейтенант Аверьянов заманил националистов в «мешок», что нанесло им существенный урон
Капитан-лейтенант Аверьянов увел российских военнослужащих к основным силам бригады, что позволило заманить численно превосходящего противника в «мешок». Ефрейтор Малый помог уничтожить большое количество живой силы украинских националистов, два склада с боеприпасами и нанести им и другой урон.
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.