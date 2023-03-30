Отец юной фигуристки Мирославы Лебедевой ответил на обвинения в жестких методах воспитания
Отец 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой Михаил в беседе со «Звездой» прокомментировал распространившиеся в соцсетях видео с тренировок девочки, на которых он якобы проявляет излишне жесткие методы воспитания юной спортсменки.
«Две недели уже этому видео. Мне уже скидывали тысячу раз. Родина (создатель Telegram-канала, на котором распространяются нарезки видео с тренировок Мирославы - прим.ред.) уже, как говорится, не в первый раз покушается на нашу свободу. Очень много нарезок целенаправленно делаются из видео на нашем youtube-канале, там где Мирослава плачет», - объясняет Михаил Лебедев.
Отец девочки утверждает, что на распространившемся видео девочка могла упасть по инерции, когда пыталась забрать у него сумку.
Кроме того, мужчина рассказал, что Мирославе самой нравится заниматься фигурным катанием.
«Конечно, нравится. Это 100%. Она любит, я ее сколько раз спрашивал», - рассказал Михаил.
По словам отца фигуристки, у него нет цели находиться в Москве. Он рассказал, что специально приехал из Нижнего Новгорода, чтобы у Мирославы была возможность тренироваться и начать свой жизненный путь.
«Каждое поколение родителей хочет дать больше. Я решил дальше пойти - сюда отвести, в Москву», - сказал отец девочки.
Ранее внимание пользователей соцсетей заинтересовали методы воспитания отца юной спортсменки Мирославы Лебедевой, которая готовится к чемпионству в фигурном катании. Появились нарезки из видео с тренировок девочки, где она плачет, а ее отец заставляет тренироваться сквозь слезы и якобы унижает и швыряет на пол собственного ребенка.