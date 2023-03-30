Спорт Спорт Спорт

Отец юной фигуристки Мирославы Лебедевой ответил на обвинения в жестких методах воспитания

Катерина Радомская
Игнат Далакян
21:58 30.03.2023
По словам отца юной спортсменки, нарезки моментов видео, где Мирослава плачет на тренировках, делаются специально теми, кто «покушается на их свободу».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Отец 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой Михаил в беседе со «Звездой» прокомментировал распространившиеся в соцсетях видео с тренировок девочки, на которых он якобы проявляет излишне жесткие методы воспитания юной спортсменки.

«Две недели уже этому видео. Мне уже скидывали тысячу раз. Родина (создатель Telegram-канала, на котором распространяются нарезки видео с тренировок Мирославы - прим.ред.) уже, как говорится, не в первый раз покушается на нашу свободу. Очень много нарезок целенаправленно делаются из видео на нашем youtube-канале, там где Мирослава плачет», - объясняет Михаил Лебедев.

Отец девочки утверждает, что на распространившемся видео девочка могла упасть по инерции, когда пыталась забрать у него сумку.

Кроме того, мужчина рассказал, что Мирославе самой нравится заниматься фигурным катанием.

«Конечно, нравится. Это 100%. Она любит, я ее сколько раз спрашивал», - рассказал Михаил.

По словам отца фигуристки, у него нет цели находиться в Москве. Он рассказал, что специально приехал из Нижнего Новгорода, чтобы у Мирославы была возможность тренироваться и начать свой жизненный путь.

«Каждое поколение родителей хочет дать больше. Я решил дальше пойти - сюда отвести, в Москву», - сказал отец девочки.

Ранее внимание пользователей соцсетей заинтересовали методы воспитания отца юной спортсменки Мирославы Лебедевой, которая готовится к чемпионству в фигурном катании. Появились нарезки из видео с тренировок девочки, где она плачет, а ее отец заставляет тренироваться сквозь слезы и якобы унижает и швыряет на пол собственного ребенка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:32 В стране и мире
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
18:13 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры освобожденной от машин трассы под Мурманском
17:46 Армия
Видео
Боец с позывным По рассказал, как погода отражается на работе минометов в зоне СВО
17:18 В стране и мире
Видео
Захарова назвала Средневековьем ситуацию с Киево-Печерской лаврой
16:44 В стране и мире
Видео
Путин открыл фармпроизводства в Калининградской области, Мордовии и Петербурге
Популярное
МК: за состоянием Костомарова следят врачи из Германии
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.