В Звенигороде целый микрорайон оказался затоплен из-за прорыва дамбы
Под водой оказалась стоянка и подземная парковка одного из ЖК в городе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опубликованы кадры затопленного Звенигорода. Корреспондент «Звезды» показал последствия прорыва дамбы в городе.
В Звенигороде из-за прорыва дамбы полностью затопленной оказалась стоянка и подземная парковка одного из местных ЖК.
На данный момент экстренные службы работают на месте происшествия, однако избавиться от воды пока до конца не удается.