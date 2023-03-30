В стране и мире В Звенигороде целый микрорайон оказался затоплен из-за прорыва дамбы Игнат Далакян Под водой оказалась стоянка и подземная парковка одного из ЖК в городе. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Опубликованы кадры затопленного Звенигорода. Корреспондент «Звезды» показал последствия прорыва дамбы в городе. В Звенигороде из-за прорыва дамбы полностью затопленной оказалась стоянка и подземная парковка одного из местных ЖК. На данный момент экстренные службы работают на месте происшествия, однако избавиться от воды пока до конца не удается. Экспертное мнение и аналитика