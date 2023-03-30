В стране и мире Путин открыл фармпроизводства в Калининградской области, Мордовии и Петербурге Игнат Далакян Путин выразил уверенность, что все намеченные планы в отрасли будут реализованы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин открыл фармпроизводства в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. В мероприятии глава государства принял участие по видеосвязи. «Самое главное - все, что ни делается, пойдет на пользу людям. Государство сделает все от нас зависящее, чтобы все наши планы были реализованы», - сказал глава государства. Владимир Путин также поздравил с открытием новых производств и пожелал успехов всем участникам видеосвязи. Во время открытия новых фармацевтических производств лидер Российского государства призвал также увеличить долю выпуска отечественных субстанций. Согласно словам президента, это необходимо для независимости от иностранных производителей. Экспертное мнение и аналитика