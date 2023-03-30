Балтфлот показал высадку бронетехники с быстроходных десантных катеров под Калининградом

Экипажи провели стрельбы по морским надводным и воздушным целям. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов КПВТ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Десантные катера Балтийского флота в ходе учений в Калининградской области поразили условного противника и высадили десант, сообщает Минобороны. Стрельба велась по морским надводным и воздушным мишеням.

Катера перевозили бронетранспортеры. Недалеко от берега они высаживали боевую технику, и та добиралась до суши уже своим ходом.

Военные моряки продемонстрировали различные элементы морского маневрирования против условного неприятеля. Чтобы воспроизвести обстановку реального боя, маневрирование велось на предельных скоростях.

В тренировках были задействованы десантные катера «Мичман Лермонтов» проекта 21 820 «Дюгонь», Д-67 проекта 11 770 «Серна» и Д-325 проекта 1 176 «Акула».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.