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В Кремле еще не сформировали позицию по идее сокращения рабочего дня в пятницу

Вероника Волосунова
15:03 30.03.2023
Пресс-секретарь президента добавил, что данный вопрос требует обсуждения в парламенте.
В Кремле еще не сформировали позицию по идее сокращения рабочего дня в пятницу
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Предложение о сокращении на четыре часа пятничного рабочего дня требует обсуждения в парламенте, Кремль свою позицию по этому вопросу еще не сформировал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 «Мне неизвестно о том, что какая-то у нас позиция на этот счет сформулирована. Безусловно, это требует обсуждения и это должно обсуждаться в парламенте», - добавил он.

По словам Пескова, возможность воспользоваться таким решением даже при благоприятных обстоятельствах у Кремля и правительства вряд ли будет.

«Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это будет принято. У нас таких обсуждений не ведется», - сказал Песков.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин часто работает до глубокой ночи и даже остается ночевать в Кремле. В администрации главы государства имеется целый ряд подразделений, которые обеспечивают его деятельность. При этом никакой гостиницы в Кремле нет.

«Чем и обязана заниматься администрация», - заключил он.

Ранее президент уже рассказывал, что мало спит и работает даже 31 декабря.

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