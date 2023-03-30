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Вице-спикер Госдумы Неверов рассказал, как в России будут защищать настоящий мед

Ирина Елагина
17:55 30.03.2023
Сергей Неверов прокомментировал поправки в закон «О пчеловодстве».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Российские законодатели предлагают ввести в правовой оборот понятие настоящего меда и его заменителей, чтобы защитить права производителей и потребителей этой продукции. О нюансах законодательной инициативы «Звезде» рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Эта тема обсуждалась на государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной контрафактной продукции под председательством вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова. Много обращений. Россия в пятерке стран по объемам производства меда. В этой отрасли занято более 110 тысяч человек. Это в основном форма малого хозяйствования, малые предприниматели, семейные фермерские хозяйства. В первую очередь страдают они. Те кто производят фальсификат, то, что, условно называется медом, или разбавляют высокие сорта меда и выдают за высоко качественный мед, наносят вред и производителям, и людям, которые его приобретают. Всякие добавки, красители пользы никакой не дают. А люди, приобретая мед, рассчитывают на его полезные качества», - рассказал Неверов.

Депутат уточнил, что сенаторы подготовили проект, который определяет понятие мед, маркировку места его производства. Члены комиссии по борьбе с контрафактом поддержали законопроект и «усиление спроса за фальсификат, который реализуется в рознице». В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

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