В Новомосковске задержали угрожавшего взорвать дом мужчину

Официальной информации о происходящем пока нет.

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Жители Новомосковска в Тульской области сообщили о стрельбе на улице Генерала Белова. По предварительной информации, силовики с открытием стрельбы задержали пожилого мужчину. Его задержание записали на видео очевидцы.

Судя по кадрам, силовики грузят неизвестного на носилки. Предварительно во время задержания мужчина облил себя бензином и угрожал взорвать дом. Правоохранители пресекли его действия. Неизвестный, по всей видимости, получил травмы. Официальных подробностей об инциденте не поступало.

Ранее СК РФ задержал 25-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве девушки на севере Москвы. Он также отметил, что находился при этом в наркотическом опьянении.