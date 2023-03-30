Движение поездов на синей ветке метро Москвы восстановили после инцидента с человеком на путях
Движение поездов метро пришлось остановить из-за человека на путях.
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
Движение поездов на синей ветке столичного метрополитена восстановили после экстренной остановки утром 30 марта из-за человека на путях. Оперативной информацией поделилась пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
«Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», - сообщили в транспортном ведомстве.
В департаменте уточнили, что движение пришлось полностью остановить на участке от станции «Парк Победы» до станции «Строгино» и увеличить интервалы в графике при движения в обратном направлении. Причиной инцидента стал человек на путях. О его состоянии информации пока не поступало.