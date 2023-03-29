Журналистка Гадаль объяснила, почему французы проигнорировали скандал с часами Макрона

По словам основателя независимого французского издания, множество французов не пользуется социальными сетями, поэтому скандал с часами они не заметили.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На фоне протестов против пенсионной реформы президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью одному из французских телеканалов. В ходе беседы затрагивалась тема людей, получающих минимальную зарплату. Отвечая на вопрос, Макрон попытался незаметно снять со своей руки часы, которые, по данным СМИ, стоят около 80 тысяч евро. Видео с часами быстро распространилось в Сети, однако возмущения во Франции особо не вызвало. Основатель независимого издательства Editions Astrée Екатерина Гадаль, живущая в Париже, объяснила в эфире программы «Между тем», почему так произошло.

«Это прошло по Telegram-каналам, а их во Франции смотрит минимум народу. Вообще, Франция первая в мире по количеству городских телефонов, у огромного количества людей вообще нет мобильных телефонов. И очень много народу живет с кнопочными телефонами. Мы живем в каменном веке - если судить по Москве, по России. Говорят, что Франция - свободная страна. Я, например, пыталась выяснить, что происходит в нескольких километрах от меня - не могу, информацию кто-то прикрыл», - рассказала Екатерина.

Немногочисленные французские Telegram-каналы все же публикуют информацию о том, что происходит в местах, где проходят акции протеста - например, людей предупреждают, что полиция применяет слезоточивый газ. Однако такие каналы тоже пытаются заблокировать, отметила журналистка.

Смотрите полный выпуск программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Гости программы - французские политологи и журналисты - расскажут, как могут закончиться протесты против пенсионной реформы, а также объяснят, почему Франция налаживает отношения с Китаем.