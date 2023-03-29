Мужчина погиб из-за возгорания электросамоката в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде мужчина умер от ожогов, полученных в результате загоревшегося самоката, который заряжался в квартире. Об этом сообщило региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно информации СК РФ по региону, опубликованному в Telegram-канале ведомства, 35-летний мужчина был доставлен в ожоговый центр Приволжского медуниверситета. Однако, спасти его не удалось - мужчина скончался от телесных повреждений.

Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении ведомства.