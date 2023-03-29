Военный ныряльщик Хауссен рассказал, каким зарядом могли подорвать «Северный поток»

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После публикации расследования журналиста Сеймура Херша о теракте на ветках газопроводов «Северный поток» возник вопрос - какой именно заряд использовался для диверсии. Трубы газопровода сделаны с учетом эксплуатации в сложных условиях - они защищены бетонной оболочкой, а общая толщина стенки составляет 15 сантиметров. Для подрыва такой конструкции можно использовать заряд, который воспламенит газ внутри трубы, а саму взрывчатку, возможно, врезали в конструкцию. Об этом в программе «Секретные материалы» рассказал эксперт по подводно-диверсионным силам и средствам Райнер Хауссер.

«Инициировать подрыв газовой смеси можно небольшим диверсионным зарядом направленного кумулятивного действия. Поэтому не нужно тащить бомбу, допустим 500 килограммов. Небольшое устройство можно замаскировать. Учитывая гидрологию Балтийского моря, нужно учитывать, что оно покрыто илом. Спрятать там что-то не представляет особой сложности. И даже если при подрыве элементы взрывного устройства куда-то улетели, то найти их будет проблематично», - рассказал эксперт.

Сигнал о подрыве бомбам должен был передать буй, сброшенный с самолета. Он транслирует уникальную комбинацию низкочастотных звуков, похожих на флейту - чтобы его не удалось расшифровать при перехвате. Именно для отработки сброса буя авиация НАТО нарастила активность в Балтике.

«Они находились там заблаговременно, для того, чтобы провести там подготовительные работы, изучить местность. Нужно было получить точные координаты GPS, а уже потом туда отправляться», - отметил американский журналист Джон Дуган.

Как утверждает Херш, за пару недель до теракта в районе газопровода была замечена повышенная активность авиации США, которая участвовала в учениях BALTOPS летом 2022 года. А 26 сентября разведывательный самолет «Посейдон» сбросил буй, который, вероятно, передал сигнал. Через несколько часов произошел взрыв.

Смотрите полное расследование Андрея Лугового в программе «Секретные материалы» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В эксклюзивных интервью западные журналисты добавят свои штрихи к аргументам Сеймура Херша, а военный ныряльщик реконструирует предполагаемую последовательность событий.