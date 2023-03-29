МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову* по уголовной статье

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Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову*(физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) объявили в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных Министерства внутренних дел России.

«Толоконникова Надежда Андреевна*, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», - сказано в базе ведомства.

Статью, по которой разыскивается Толоконникова*, ведомство не уточнило.

Участница феминистской панк-группы Pussy Riot была осуждена за акцию в храме Христа Спасителя в столице в 2012 году. Позднее, в декабре 2013 года, ее освободили по амнистии.

В настоящее время Надежда Толоконникова* находится за пределами Российской Федерации. Министерство юстиции включило ее в реестр иностранных агентов в декабре 2021 года.

* Надежда Толоконникова - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.