В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову* по уголовной статье

Игнат Далакян
16:24 29.03.2023
Соответствующая информация появилась в базе данных МВД России.
МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову* по уголовной статье
© Фото: Александр Паниотов, РИА Новости
Читайте нас на:

Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову*(физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) объявили в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных Министерства внутренних дел России.

«Толоконникова Надежда Андреевна*, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», - сказано в базе ведомства.

Статью, по которой разыскивается Толоконникова*, ведомство не уточнило.

Участница феминистской панк-группы Pussy Riot была осуждена за акцию в храме Христа Спасителя в столице в 2012 году. Позднее, в декабре 2013 года, ее освободили по амнистии.

В настоящее время Надежда Толоконникова* находится за пределами Российской Федерации. Министерство юстиции включило ее в реестр иностранных агентов в декабре 2021 года.

* Надежда Толоконникова - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:05 Спорт
Видео
Гимнаст Далалоян назвал разрушительным запрет МОК выступать спортсменам из «силовых» клубов
17:12 В стране и мире
Следователи задержали врача, вымогавшего деньги за перевозку задыхающегося ребенка
14:50 Армия
Видео
В МО РФ заявили о поражении четырех пунктов управления украинских боевиков
14:46 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что взаимодействие с ключевыми зарубежными странами должно выходить за рамки торговли
13:50 В стране и мире
Видео
Замглавы МИД Рябков заявил, что выгоняющих монахов УПЦ из лавры ждет суд истории
Популярное
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.