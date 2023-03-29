Захарова назвала психологическим воздействием желание Пентагона выпустить игральные карты

© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Пентагон через выпуск колод игральных карт с видами натовского вооружения окажет психологическое давление на украинских солдат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию New York Times о планах Пентагона поиграть с натовским оружием в карты.

«Они будут информационно и психологически обрабатывать представителей Вооруженных сил Украины. Это просто часть психологической обработки населения и только маленькая часть, которая стала известна, таких вещей огромное количество», - пояснила Захарова в интервью радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что подобная практика - это «печальная классика» информационных психологических войн и психологического давления на людей, и отметила, что граждане Украины «позволили с собой производить вот такие эксперименты».

Ранее Пентагон выпускал серии игральных карт с видами китайской, российской и иранской военной техники.

Напомним, что Россия неоднократно предупреждала США об опасности поставок оружия на Украину, которые приводят к эскалации конфликта и превращают Вашингтон в непосредственного участника событий на стороне киевского режима. На прошлой неделе стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $350 миллионов и поставят в зону конфликта боеприпасы для боевых машин Bradley, РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковые средства и катера.