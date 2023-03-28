Участнику СВО Максиму Шоломову вручили «Золотую Звезду Героя» и погоны подполковника

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Государственные награды получили участники спецоперации, которые сейчас проходят реабилитацию в госпитале имени Вишневского. Прямо в палате «Золотую Звезду Героя» и погоны подполковника вручили майору Максиму Шоломову. Под его командованием наши военные удерживали важный населенный пункт в течение недели. Отражали атаки неприятеля по два-три раза в день.

«Задача была выполнена. Все попытки прорвать оборону - были отражены. Девяносто процентов награды - это заслуга того личного составы, который был вместе со мной в эти дни», - поделился Максим Шоломов.

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрий Бобров вручил медали и ордена еще 11-ти военнослужащим.

Также более 50 участников специальной военной операции получили сертификаты об окончании курса дополнительного образования и документы на новое жилье в регионах, которые выбрали для службы. Представители МО РФ передали слова благодарности министра обороны Сергея Шойгу за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга.