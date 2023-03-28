Юрист Подъяблонский объяснил стрельбу в школах отсутствием воспитания

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Одной из причин, по которой участились нападения на школы на Западе, является отсутствие грамотного воспитания детей. По распространенной там системе, родители уделяют время лишь работе, а детей воспитает школа или улица. Об этом «Звезде» рассказал юрист Глеб Подъяблонский. По его словам, запреты на оружие не помогут исправить ситуацию.

«Нет винтовки - придут с битой. Нет биты - придут с ножом. Наличие или отсутствие оружия не имеет отношения к совершению преступления... Просто взяли западную систему воспитания, в которой всем на все плевать - капитализм это счастье. Есть деньги у родителей - наймут нянечку, репетиторов. Нет денег - воспитывать будет улица и школа. Одних они учат жестокости по отношению к сверстникам, другие становятся жертвами этой жестокости и хотят отомстить», - рассказал юрист.

Напомним, 27 марта 28-летняя Одри Хейл обстреляла христианскую школу в Нэшвилле, в которой раньше училась. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Нападавшую ликвидировали силовики.