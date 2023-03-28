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В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за общенациональной забастовки

Вероника Волосунова
16:21 28.03.2023
Сегодня по всей стране проходит массовая забастовка против принятия реформы о повышении пенсионного возраста. Ранее по этой же причине закрылся Лувр.
В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за общенациональной забастовки
© Фото: Ximena Borrazas, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Эйфелева башня остановила прием посетителей в связи с общенациональной забастовкой по вопросу принятия пенсионной реформы во Франции. Об этом стало известно из соответствующего объявления на сайте достопримечательности.

«В связи с национальным забастовочным движением Эйфелева башня в настоящее время закрыта», - следует из сообщения на сайте.

Посетителям с электронными билетами предложили проверить почту.
Ранее из-за протестов для посещения закрыли другую французскую достопримечательность - Лувр.

Во вторник по всей Франции проходит десятая национальная акция протеста за отмену повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Ее участники уже заблокировали железнодорожные пути Лионского вокзала, подожгли баррикады в Ренне и Генгане. Основные демонстрации запланированы на вечер. По информации от Spiegel, для борьбы с недовольными пенсионной реформой в стране мобилизовали 13 тысяч полицейских.

Французы начали массово выходить на улицы после объявления Элизабет Борн, премьера страны, о принятии соответствующего законопроекта в обход парламента и под ответственность правительства. Это решение подверглось сильной критике и осуждению со стороны профсоюзов и оппозиционных политических партий.

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