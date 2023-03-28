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Юрист Ульянов объяснил, как потребителю ответить на запрет съемки в магазине

Елизавета Потейчук
16:20 28.03.2023
Специалист, исходя из собственного опыта, дал рекомендации, как дать отпор охране, запрещающей свободно снимать в магазине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Роспотребнадзор сообщил о массовых жалобах россиян на сотрудников торговых точек, которые запрещают вести съемку товаров и ценников. Судебный юрист Денис Ульянов в беседе со «Звездой» объяснил, насколько правомерен такой запрет и можно ли потребителю свободно вести съемку в магазинах.

«Не только у потребителей, но даже и у меня были ситуации, когда я приходил и начинал что-то снимать. Ко мне подходила охрана: “У нас снимать нельзя”. На каком основании? “На основании распоряжения начальника охраны”. Охрана вежливо отправлялась в путешествие, поскольку ни начальники охраны, ни директора законы не пишут», - поделился специалист.

Свободный сбор информации разрешен, если территория не представляет собой закрытую зону и получаемая информация не содержит гостайну, разъяснил Ульянов. Он также подчеркнул, что объектом съемки не может быть конкретное лицо, однако все, что выставлено публично, можно свободно снимать. Кроме того, Денис Ульянов, опираясь на собственный опыт, рассказал, как правильно ответить охране торговой точки, если потребителю запрещают вести съемку.

«Я просто объяснял охраннику, что он никто. Объяснял его полномочия в рамках об охранной и детективной деятельности в РФ, что его задача - охранять данное заведение и имущество, вверенное ему. В противном случае он лишится удостоверения частного охранника, а его организация может лишиться лицензии, поскольку данный вид деятельности лицензируется», - сказал эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что потребители имеют право вести фото- и видеосъемку в магазинах, запрет от сотрудников не имеет правовых оснований. Ведомство подчеркнуло, что такое право у потребителя невозможно забрать в соответствии с постановлением правительства.

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