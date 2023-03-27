В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Представительство в СЦКК сообщило об 11 фактах ведения огня за сутки по населенным пунктам ДНР

Марина Крижановская
02:21 27.03.2023
При обстрелах ДНР они выпустили 65 боеприпасов.
Представительство в СЦКК сообщило об 11 фактах ведения огня за сутки по населенным пунктам ДНР
© Фото: Tsitsagi Nikitanews, globallookpress
Читайте нас на:

Украинские боевики за истекшие сутки - с 00:00 26 марта по 00:00 27 марта - 11 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что ими было выпущено 65 боеприпасов по территории республики. Под обстрелы попали районы трех населенных пунктов: Горловка (Центрально-Городской район), Ясиноватая и четыре района Донецка (Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский).

Информацию опубликовало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Нет данных о жертвах среди гражданских лиц прошедшие сутки.

«На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 миллиметров. На горловском три обстрела из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 65 единиц различных боеприпасов», - сообщило информацию представительство в своем Telegram-канале.

Ранее врио главы республики Денис Пушилин заявил, что Марьинка будет освобождена после взятия участка на западе города. В настоящее время на данном направлении продолжаются ожесточенные бои. По его словам, националисты продолжают перебрасывать резервы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:21 В стране и мире
Израильская полиция применила водометы в отношении протестующих против судебной реформы
20:01 Спорт
Сборная России по футболу обыграла Ирак со счетом 2:0
18:59 В стране и мире
Северная Македония передаст Киеву ненужные вертолеты Ми-24
18:15 В стране и мире
Боррель пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
17:03 В стране и мире
Вучич заявил, что Запад ограничил себя выдачей ордера на арест Путина
Популярное
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.