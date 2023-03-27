Представительство в СЦКК сообщило об 11 фактах ведения огня за сутки по населенным пунктам ДНР

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Украинские боевики за истекшие сутки - с 00:00 26 марта по 00:00 27 марта - 11 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что ими было выпущено 65 боеприпасов по территории республики. Под обстрелы попали районы трех населенных пунктов: Горловка (Центрально-Городской район), Ясиноватая и четыре района Донецка (Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский).

Информацию опубликовало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Нет данных о жертвах среди гражданских лиц прошедшие сутки.

«На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 миллиметров. На горловском три обстрела из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 65 единиц различных боеприпасов», - сообщило информацию представительство в своем Telegram-канале.

Ранее врио главы республики Денис Пушилин заявил, что Марьинка будет освобождена после взятия участка на западе города. В настоящее время на данном направлении продолжаются ожесточенные бои. По его словам, националисты продолжают перебрасывать резервы.